MSB paylaştı: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA

Kahraman Mehmetçik, başarılı operasyonlar ile terörü inlerinde yok ediyor...

Başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

Operasyona ilişkin bilgileri Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya uygulaması X üzerinden paylaştı.

"TESPİT EDİLEN MAĞARADA ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLEREK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi." denildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ

Ele geçirilen malzemelerin; 7 AK-47 seyyar dipçik piyade tüfeği ve 19 şarjörü, 1 AK-47 sabit dipçik piyade tüfeği, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, 1 PKMS makineli tüfek ve yedek namlusu, 29 adet 12,7 milimetre Doçka mühimmat, 682 adet 5,56 milimetre mühimmat, 34 el bombası, 1 keskin nişancı dürbünü, 2 termal silah dürbünü, 1 periskop, 1 RPG-7 gündüz görüş dürbünü, 2 sabit telsiz, 3 el telsizi, 2 dizüstü bilgisayar, 4 telefon, 3 kamera, 1 go-pro kamera, 5 fünye, 1 el jeneratörü ve örgütsel dokümanlardan oluştuğu açıklandı.