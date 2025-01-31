Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Teröristleri saklandıkları deliklerde etkisiz hale getiren Mehmetçik, çok sayıda da mühimmat ele geçirdi.
Bu sefer, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
BAKANLIĞIN HESABINDAN PAYLAŞILDI
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda "İnlerine girmeye devam" denilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi." notu düşüldü ve ele geçirilenler şu şekilde sıralandı:
10 adet AK-47 piyade tüfeği,
2 adet M-16 piyade tüfeği,
1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
7 adet AT-4 tanksavar silahı,
1 adet RPG-7 roketatar,
60 adet misket tipi el bombası,
3 adet RPG -7 tanksavar mühimmatı,
30 bağ bombaatar mühimmatı,
286 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı,
5.000 adet 7.62 mm mühimmatı,
10.000 adet 5.56 mm mühimmatı,
15 jelikan 12.7 mm Doçka mühimmatı,
6 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,
60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı,
2 adet RPG -7 roketatar başlığı,
40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,
Çok sayıda Doçka ve 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mayonu,
5 adet sabit merkez telsizi,
1 adet kamera,
1 adet lazer mesafe ölçer,
2 adet el dürbünü, 2 adet Dragunov dürbünü,
1 adet Doçka mühimmat doldurucusu,
1 adet PKMS makinalı tüfek namlusu,
Çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması,
20 adet plastik patlayıcı,
15 adet EYP düzeneği,
5 kutu barut,
Çok sayıda elektrikli fünye, 4 adet termal şemsiye.
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