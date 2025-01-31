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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Teröristleri saklandıkları deliklerde etkisiz hale getiren Mehmetçik, çok sayıda da mühimmat ele geçirdi.

Bu sefer, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

BAKANLIĞIN HESABINDAN PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda "İnlerine girmeye devam" denilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi." notu düşüldü ve ele geçirilenler şu şekilde sıralandı: