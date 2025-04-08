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Kahraman Mehmetçik, terörü inlerinde yok etmeye devam ediyor..

Düzenlediği başarılı operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

MSB, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"MAĞARA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.

Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Ele geçirilen malzemeler:

- 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 adet şarjörü,

- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 1 adet M16 piyade tüfeği,

- 1 adet RPG-7 roketatar,

- 600 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı,

- 400 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 13 adet 120 mm havan mühimmatı,

- 7 adet RPG-7 mühimmatı,

- 2 adet Konkurs mühimmatı,

- 2 adet termal silah dürbünü,

- 2 adet gece görüş dürbünü,

- 1 adet keskin nişancı dürbünü,

- 2 adet lazer işaretleyici,

- 4 adet telefon,

- 1 adet Dragunov namlusu,

- 1 adet Zagros keskin nişancı namlusu,

- 1 adet Konkurs tetik tertibatı,

- 26 adet silah üstü monte hamili,

- 1 adet rüzgâr ölçme cihazı.

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Öznur Kaya
Editor