Kahraman Mehmetçik, terörü inlerinde yok etmeye devam ediyor..
Düzenlediği başarılı operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
MSB, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.
MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"MAĞARA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.
Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Ele geçirilen malzemeler:
- 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 adet şarjörü,
- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
- 1 adet M16 piyade tüfeği,
- 1 adet RPG-7 roketatar,
- 600 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı,
- 400 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı,
- 13 adet 120 mm havan mühimmatı,
- 7 adet RPG-7 mühimmatı,
- 2 adet Konkurs mühimmatı,
- 2 adet termal silah dürbünü,
- 2 adet gece görüş dürbünü,
- 1 adet keskin nişancı dürbünü,
- 2 adet lazer işaretleyici,
- 4 adet telefon,
- 1 adet Dragunov namlusu,
- 1 adet Zagros keskin nişancı namlusu,
- 1 adet Konkurs tetik tertibatı,
- 26 adet silah üstü monte hamili,
- 1 adet rüzgâr ölçme cihazı.
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