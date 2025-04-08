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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, terörü inlerinde yok etmeye devam ediyor..

Düzenlediği başarılı operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

MSB, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"MAĞARA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.



Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER