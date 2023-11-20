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ensonhaber.com

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde devam ediyor.

Öte yandan örgütün finans kaynağına ve mağara-sığınaklarına da operasyonlar düzenleniyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin son terör operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Teröristlerin 4 katlı mağarası imha edildi

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerin 4 katlı mağarasını tespit etti.

Çok sayıda odası olan mağaradaki yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

Mağaradan görüntü paylaşıldı

MSB, o görüntüleri şu ifadelerle paylaştı:

Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.



Daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağarayı ele geçirdi. Çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemeleri kullanılamaz hâle getirildi.