Kahraman Mehmetçik, dağ taş demeden görevini sürdürüyor.

Ulaşılmaz denilen yerlere ulaşan kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİLİYOR"

Ulaşılamaz denilen her yerde biz varız! Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

"ÇOK SAYIDA BÖLÜMÜ BULUNAN MAĞARA TESPİT EDİLDİ"

Irak'ın kuzeyi Aziz vatanımız için kahramanca ve fedakârca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit etti.