MSB paylaştı: Sınırdaki Mehmetçik'ten ilk sahur

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı, vatan savunması için yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın farklı noktalarında görev başında olan Mehmetçiklerin ilk sahuruna dair anlamlı bir paylaşım yaptı.

Bakanlık, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini Mehmetçiklerin de büyük bir inanç ve kararlılıkla idrak ettiğini vurguladı.

HAVADA, KARADA VE DENİZDEKİ MEHMETÇİKLERİN İLK SAHURU

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı.

Zorlu arazi şartlarında, sınır karakollarında, denizlerde ve gökyüzünde vatan nöbeti tutan Mehmetçikler, Ramazan ayının ilk sahurunu birlik ruhu içinde yaparak manevi değerleri yaşatmaya devam etti. Bu anlamlı gecede, görev yerlerinde bir araya gelen askerler, birbirlerine destek olup dualarla oruçlarına niyetlendi.

Bakanlığın paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi görerek, halkın Mehmetçiklere duyduğu minnet ve desteği bir kez daha gözler önüne serdi.