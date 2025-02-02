Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki terör tehditlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Hal böyle olunca düzenlenen nokta operasyonlarla terör unsurları etkisiz hale getiriliyor, örgütün hareket kabiliyeti her geçen gün daha da daralıyor.

23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.

Tespit çalışmasının ardından operasyon düğmesine basıldı.

Bu doğrultuda Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK, HİÇBİR YER ONLAR İÇİN GÜVENLİ DEĞİL"

Operasyona ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MSB'nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi: