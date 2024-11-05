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MSB paylaştı: Terör yuvalarına kilit vurmaya devam edeceğiz

MSB paylaştı: Terör yuvalarına kilit vurmaya devam edeceğiz MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında PKK'ya ait bir sığınak ele geçirdi. Sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.