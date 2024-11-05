Haber Merkezi
Kahraman Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'nın üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.
Son olarak askerlerimiz, PKK'ya yönelik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Yapılan faaliyette PKK'ya ilişkin bir mağara bulundu.
MAĞARADAN NELER ÇIKTI NELER
Bulunan mağarada gizlenmiş şekilde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat, EYP düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Ele geçirilenler Mehmetçik tarafından imha edildi.
İşte o görüntüler...
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