Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki hava harekatları devam ediyor..
Dün gece Suriye'nin kuzeyine yapılan son operasyonda Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde 30 hedef vuruldu.
PKK hedeflerinin imha edildiği anlar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlık görüntüleri "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi." başlığıyla paylaştı.
Petrol kuyusu, barınak ve mühimmat depoları vuruldu
Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış