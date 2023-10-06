MSB paylaştı! TSK'nın Suriye'de terör hedeflerini imha ettiği anlar Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki hava harekatları devam ediyor..

Dün gece Suriye'nin kuzeyine yapılan son operasyonda Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde 30 hedef vuruldu.

PKK hedeflerinin imha edildiği anlar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlık görüntüleri "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi." başlığıyla paylaştı.

Petrol kuyusu, barınak ve mühimmat depoları vuruldu

Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)