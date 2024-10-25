MSB: Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

İHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde görev yapan bir askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

"YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN ŞEHİT OLMUŞTUR"

MSB’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: