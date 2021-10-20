Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesindeki operasyonları devam ediyor.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam eden Mehmetçik, bölgede bu kez 2 terörist tespit etti.

2 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

MSB, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.