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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 11:34
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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesindeki operasyonları devam ediyor.

    Terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam eden Mehmetçik, bölgede bu kez 2 terörist tespit etti.

    2 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    MSB, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK lı terörist yakalandı #1

    Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK lı terörist yakalandı #2

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