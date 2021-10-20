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- Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı
Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 11:13
- Güncelleme : 20.10.2021 - 11:34
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesindeki operasyonları devam ediyor.
Terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam eden Mehmetçik, bölgede bu kez 2 terörist tespit etti.
2 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
MSB, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.