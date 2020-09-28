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- MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 21:26
- Güncelleme : 28.09.2020 - 21:26
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."
Ayrıntılar gelecek...