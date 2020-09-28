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    MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 21:26
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 21:26
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    MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."

    Ayrıntılar gelecek...

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