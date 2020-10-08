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    MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 21:59
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    MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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