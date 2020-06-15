Dolar
6.8178
0.0454%
Euro
7.6654
-0.1068%
Altın
1724.04
-0.3842%
Borsa
109835.47
0%
G. Altın
378.578
-0.2053%
Bitcoin
61602.15
-5.4122%
21ºC
İstanbul
Sağanak yağış 21 C

    MSB: Pençe-Kartal operasyonu ile 81 hedef imha edildi

    MSB: "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir."
    • AA
    • 15.06.2020 - 08:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    MSB: Pençe-Kartal operasyonu ile 81 hedef imha edildi

    MSB: "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir.

    Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak, terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir."

     

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir