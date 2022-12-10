MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, saldırı girişimleri için de tetikte bekliyor.

MSB duyurdu

Son olarak Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir sonuç elde etti.

11 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

"Temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.



