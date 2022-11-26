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    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu.
    • 26.11.2022 - 20:16
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    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu

    MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz.

     

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