Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlarında başarılara imza atmaya devam ediyor...
Kahraman Mehmetçik düzenlediği operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmazken, hain terör örgütü üyeleri ise adeta kaçacak delik arıyor.
Son yaşanan gelişmede Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde sürdürdüğü arama tarama faaliyetleri neticesinde ele geçirilen mühimmatı paylaştı.
"KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZ, TERÖRİSTLER TARAFINDAN KULLANILAN BİR MAĞARA TESPİT ETTİ"
"İnlerindeyiz!" diyerek sözlerine başlayan MSB, devamında şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti.
"ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ"
Açıklamalarının devamında "Tespit edilen mağarada; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi." diyen MSB, ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Ele geçirilen malzeme;
-1 adet SA-16 Igla hava savunma füzesi,
-2 adet AT-4 tanksavar silahı füzesi,
-1 adet Konkurs tanksavar füzesi,
-1 adet RPG-7 roketatar,
-1 adet tüfek tipi bombaatar,
-1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
-1 adet M-16 piyade tüfeği,
-2 adet AK-47 piyade tüfeği,
-1 adet av tüfeği,
-1 adet tabanca,
-3 adet el bombası,
-Çok sayıda 7.62 mühimmat ve Doçka mühimmatı,
-7 adet EYP düzeneği,
-1 adet Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası,
-1 adet PTZ kamera,
-2 adet RPG-7 roketatar dürbünü,
-3 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü,
-2 adet el dürbünü,
-2 adet anemometre/rüzgâr ölçer,
-3 adet lazer mesafe ölçer,
-2 adet lazer işaretleyici,
-8 adet Yaesu telsiz,
-1 adet pusula,
-1 adet GoPro kamera,
-1 adet fotoğraf makinesi ve tripodu,
-3 adet muhtelif alıcı,
-1 adet hilti,
-1 adet dizüstü bilgisayar,
-1 adet televizyon.
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