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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlarında başarılara imza atmaya devam ediyor...

Kahraman Mehmetçik düzenlediği operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmazken, hain terör örgütü üyeleri ise adeta kaçacak delik arıyor.

Son yaşanan gelişmede Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde sürdürdüğü arama tarama faaliyetleri neticesinde ele geçirilen mühimmatı paylaştı.

"KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZ, TERÖRİSTLER TARAFINDAN KULLANILAN BİR MAĞARA TESPİT ETTİ"

"İnlerindeyiz!" diyerek sözlerine başlayan MSB, devamında şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti.

"ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ"

Açıklamalarının devamında "Tespit edilen mağarada; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi." diyen MSB, ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: