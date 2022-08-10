MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun ŞİMŞEK şehit olmuştur.

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, terör örgütü üyelerine darbe üstüne darbe indiriyor.

Terörün kökünü kazımak için amansız bir şekilde mücadele verilirken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden üzücü bir haber geldi.

Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



