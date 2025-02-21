MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinden, yüreklere ateş düşüren bir haber geldi.
Mehmetçik, zorlu arazi koşullarında terörle mücadelesini sürdürürken, bir kahraman daha vatan uğruna canını feda etti.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla kahraman Mehmetçik arasında çatışma çıktı.
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.
Acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
ACI HABERİ MSB VERDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Mustafa USLU şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz
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