MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Haber Merkezi

Irak'ın kuzeyinden, yüreklere ateş düşüren bir haber geldi.

Mehmetçik, zorlu arazi koşullarında terörle mücadelesini sürdürürken, bir kahraman daha vatan uğruna canını feda etti.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla kahraman Mehmetçik arasında çatışma çıktı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.

Acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

ACI HABERİ MSB VERDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: