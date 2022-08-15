MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristleri yerle bir etmeye devam ediyor.

Türk askerinin nefesini ensesinde hisseden bölücü terör örgütü üyeleri, her geçen gün inlerinde leş ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'ten bir güzel haberi daha duyurdu.

3 terörist öldürüldü

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Twitter hesabından yapılan o paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"



"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.







