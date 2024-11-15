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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor...

Başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, bu kez Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

BİRÇOK SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, ele geçirilen malzemelere ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

Ele geçirilenler şu şekilde:



- 1 adet RPG-7 roketatar,



- 12 adet el bombası,



- 14 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet şarjör,



- 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 4 adet şarjör,



- 1 adet M-16 piyade tüfeği,



- 1 adet MG-3 makineli tüfek,



- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve mühimmatı,



- 12 adet havalı tüfek ve çok miktarda saçma,



- 1 adet av tüfeği,



- 1 adet tabanca,



- Çok sayıda Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 5.56 mm’lik mühimmat,



- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmat şeridi,



- Muhtelif piyade tüfeği parçaları.



