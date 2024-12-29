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Haber Merkezi

Mehmetçik, sınır ötesi operasyonlarda başarılara imza atmaya devam ediyor...

Düzenlediği operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürülen arama tarama faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"DURMADAN YORULMADAN MÜCADELEYE DEVAM"

MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamasının devamında ele geçirilen malzemelerin listesini paylaşan MSB, şu sözleri sarf etti:

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,



-10 adet misket tipi el bombası,



-3 adet savunma tipi el bombası,



-150 adet 5,56 mm mühimmat,



-6 adet M16 şarjörü,



-4 adet plastik şarjör,



-1 adet dürbün,



-1 adet hard disk,



-2 adet cep telefonu,



-1 adet fotoğraf makinesi,



-1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,



-1 adet termal kıyafet,



-1 adet hücum yeleği,



-7 adet gaz maskesi,



-2 adet jeneratör.



