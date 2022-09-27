MSB: Pençe- Kilit Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askeri şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Terörle mücadele kapsamında her gün başka bir başarıya imza atan Mehmetçik, hainlerin leşini çıkartmaya devam ediyor.

Hain terör örgütünü bitirmeye yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mehmetçik bir başarıya daha imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı bugün bir başarıyı daha duyurdu.

"6 PKK'li etkisiz hale getirildi"

Gelen güzel haberde şu ifadeler kullanıldı; "Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."