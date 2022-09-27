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- MSB: Pençe- Kilit Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü
MSB: Pençe- Kilit Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2022 - 15:23
- Güncelleme : 27.09.2022 - 15:44
Kahraman Türk askeri şehidinin kanını yerde bırakmıyor.
Terörle mücadele kapsamında her gün başka bir başarıya imza atan Mehmetçik, hainlerin leşini çıkartmaya devam ediyor.
Hain terör örgütünü bitirmeye yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mehmetçik bir başarıya daha imza attı.
Milli Savunma Bakanlığı bugün bir başarıyı daha duyurdu.
"6 PKK'li etkisiz hale getirildi"
Gelen güzel haberde şu ifadeler kullanıldı; "Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."