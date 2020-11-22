MSB: Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

MSB Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından gündeme ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda terörle mücadele kapsamında başlatılan ve başarıyla devam eden operasyonlara değinildi.

Şebnem Aktop tarafından yapılan açıklamada; son 1 ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyon ile 80 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PENÇE OPERASYONLARINDA 348 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı mücadelenin Hakurk ve Haftanin bölgelerinde Pençe harekatları ile başarıyla icra edildiği de bildirildi.

Önce Pençe-Kartal, ardından Pençe-Kaplan Harekatı ile bölgede yıllarca teröristler tarafından kullanılan geniş bir alanda kontrol sağlandığını ve terör örgütüne büyük darbe vurulduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar neticesinde güvenlik güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısında artış olduğu görülmektedir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."