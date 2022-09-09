MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

Bölücü terör örgütü mensuplarını günden güne yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri, her yeni günde bir başarılı haberi daha veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kez güzel haberi Pençe Kilit bölgesinden duyurdu.

"2 terörist öldürüldü"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.