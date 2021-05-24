MSB: Pençe Yıldırım Harekatı’nda bir asker şehit oldu

MSB: Pençe Yıldırım Harekatı’nda bir asker şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında icra edilen havadan ikmal faaliyetinde, helikopterden inişi esnasında yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir askerimiz şehit oldu.

Dün helikopterden iniş sırasında yaralanan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit düşen Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin için başsağlığı mesajı yayınladı.

Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.