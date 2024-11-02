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Haber Merkezi

Türk askerinin teröre karşı başlattığı mücadele hız kesmeden sürüyor.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında, silahlı Terör örgütü PKK'nın çeşitli yalanlar söyleyerek zorla kaçırdığı çocuklar da kurtarılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, ailelerinden ve vatanlarından kopararak terör faaliyetlerinde kullanılmak üzere kaçırılan çocuk yaştaki teröristlerin itiraflarının derlendiği bir video paylaştı.

ÇOCUK TERÖRİSTLERİN İTİRAFLARI PAYLAŞILDI

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan MSB, beraberinde şu açıklamalara yer verdi:

İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor.



BM İnsan Hakları Komisyonunun 2022’de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor.

"ÇOCUKLAR KAÇIRILMAYANA DEK MÜCADELE EDECEĞİZ"

Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG’nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sığınmak istediğini gözler önüne seriyor.



Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

"TEK KURTULUŞ ADALETE SIĞINMAK"

Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara ‘Teslim olun’ diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz.

"TÜRK ASKERİNİN AİLEME ZARAR VERDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Videoda 16 yaşında olduğunu belirten bir çocuk terörist başından geçenleri şöyle anlattı:

Tanımadığım bir kişi Türk askerinin aileme zarar verdiğini söyledi. Benimle konuşup, beni ikna etti. Öyle bir şey olmadığını duyduğumda ikinci ay kaçmak istedim.

"KAÇMAK İSTEYENLERE İŞKENCE EDİYORLAR"

Yabancı uyruklu 16 yaşındaki bir diğer çocuk terörist ise, örgütün yalanları fark edip kaçmaya çalışan çocuklara yaptıkları işkenceleri şu cümlelerle ifade etti:



Kaçmak isteyenler vardı. Yakaladıkları zaman işkence ve zulüm ediyorlardı. İmkanlar çok zor, mecburdum. Yakalananlara işkence edip ömür boyu hapse atıyorlardı.

"TÜRK ASKERİNİ ÖLDÜRMEZSEN, O SENİ ÖLDÜRÜR"

Örgüte ilişkin açıklamalarına devam eden küçük çocuklar, PKK'nın sürekli çocuk kaçırdığını, ses kayıtları ile iletişime geçtiklerini ve Türk askerleri hakkında "Siz onları öldürmezseniz, onlar sizi öldürür, yok eder" diye telkin ettiklerini aktardı.