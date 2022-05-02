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- MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 02.05.2022 - 19:06
Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.
Son olarak Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
"Misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."