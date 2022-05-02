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    MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 19:06
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    MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

    Son olarak Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

    "Misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

    MSB: PKK/YPG li 2 terörist etkisiz hale getirildi #1


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