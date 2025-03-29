MSB: Rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş şehit oldu

Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) acı haber..
Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis'te rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı..
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış