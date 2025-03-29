MSB: Rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) acı haber..

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis'te rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı..

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: