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- MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- Haber Merkezi
- 22.07.2022 - 10:29
- Güncelleme : 22.07.2022 - 10:47
Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.
Son olarak Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
"Teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."