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    MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 10:47
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    MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı

    Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

    Son olarak Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

    "Teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz.

    Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

    MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK lı terörist yakalandı #1




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