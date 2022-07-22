MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

Son olarak Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

"Teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."



