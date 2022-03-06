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    MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 12:17
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    MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

    Sınır ötesinde yuvalanmış terör unsurları, yapılan başarılı operasoyanlar ile art arda yok ediliyor.

    Bölgede kaçacak yer bulamayan teröristlerin saldırı girişimleri, hezimete uğratılıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

    "TERÖRİSTLERİN SALDIRI GİRİŞİMLERİ CEZASIZ KALMIYOR"

    Saldırı girişimlerinin cezasız kalmadığı vurgulanan MSB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

    MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG li etkisiz hale getirildi #1


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