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MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirildi.