MSB, SAT komandolarının fotoğrafını paylaştı Yunan profesörün 'Türkiye savaşa hazırlanıyor' iddiasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan SAT komandolarıyla ilgili bir paylaşım geldi. Gönderiye, "Maviliğin ardından gelir ansızın" notu düşüldü.

ensonhaber.com

Yunan askeri akademisyen ve Atina Üniversitesi Türk ve Modern Asya Çalışmaları Bölümü Profesörü Konstantinos Grivas, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilgili bir açıklama yaptı.

Grivas ifadelerinde, Türkiye'nin savaş hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

Grivas açıklamasında, “Türkiye korkunç cephaneliği ile Yunanistan'la topyekûn ve uzun süreli bir savaşa hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Yunan profesörün sözlerinin ardından dikkat çeken paylaşım

Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Bakanlık, Grivas'ın açıklamalarının ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan'a göndermede bulundu.

"Maviliğin ardından gelir ansızın..."

Bakanlık, SAT komandolarının fotoğrafını paylaşarak "Maviliğin ardından gelir ansızın" notunu düştü.

Günün fotoğrafı olarak paylaşılan kareye sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorumlar yağdırıldı.