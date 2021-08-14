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    MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi

    MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'ya 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 20:57
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    Mehmetçik, orman yangınlarının ardından şimdi de sel felaketini yaşayan vatandaşlarının yanında.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.

    YIKILAN KÖPRÜLERİN YERİNE KULLANILACAK, GEÇİŞLER SAĞLANACAK

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi"

    MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi VİDEO

    MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi #1

    MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi #2

    MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi #3

    MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi #4

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