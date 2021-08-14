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- MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'ya 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurdu.
- İHA
- 14.08.2021 - 20:57
Mehmetçik, orman yangınlarının ardından şimdi de sel felaketini yaşayan vatandaşlarının yanında.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.
YIKILAN KÖPRÜLERİN YERİNE KULLANILACAK, GEÇİŞLER SAĞLANACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi"
MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi VİDEO