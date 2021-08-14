Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'ya 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurdu.

Mehmetçik, orman yangınlarının ardından şimdi de sel felaketini yaşayan vatandaşlarının yanında.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.

YIKILAN KÖPRÜLERİN YERİNE KULLANILACAK, GEÇİŞLER SAĞLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi"

MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi VİDEO

