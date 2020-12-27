- Haberler
- Gündem Haberleri
- MSB: Şemdinli'de çığ altından çıkarılan bir personel şehit oldu
MSB: Şemdinli'de çığ altından çıkarılan bir personel şehit oldu
MSB, "Şemdinli bölgesinde yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kaldı. Çığ altında kalan bir personel şehit oldu."
- AA & Ensonhaber
- 27.12.2020 - 09:20
- Güncelleme : 27.12.2020 - 09:29
MSB, "Hakkari/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kaldı. Çığ altında kalan bir personel şehit oldu."