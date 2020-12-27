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    MSB: Şemdinli'de çığ altından çıkarılan bir personel şehit oldu

    MSB, "Şemdinli bölgesinde yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kaldı. Çığ altında kalan bir personel şehit oldu."
    • AA & Ensonhaber
    • 27.12.2020 - 09:20
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 09:29
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    MSB: Şemdinli'de çığ altından çıkarılan bir personel şehit oldu

    MSB, "Hakkari/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kaldı. Çığ altında kalan bir personel şehit oldu."

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