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MSB: Şemdinli'de çığ altından çıkarılan bir personel şehit oldu

MSB: Şemdinli'de çığ altından çıkarılan bir personel şehit oldu

MSB, "Şemdinli bölgesinde yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kaldı. Çığ altında kalan bir personel şehit oldu."