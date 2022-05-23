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    MSB: Sınırda 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ'lı olmak üzere 11 kişi yakalandı

    Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalananların 8'inin FETÖ, 1'inin ise DEAŞ mensubu olduğu öğrenildi.
    • 23.05.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:19
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    MSB: Sınırda 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ'lı olmak üzere 11 kişi yakalandı

    Yasa dışı yollarla ülkeye giriş ve çıkışların engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Sınır bölgelerinde görev yapan Hudut Kartalları, başarılı operasyonlar neticesinde, ülkeye giriş ve çıkış yapmak isteyen örgüt mensuplarını da kıskıvrak yakalıyor.

    Milli savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 kişinin daha yasa dışı geçiş yaparken yakalandığını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin ise DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu belirtildi.

    MSB açıklaması

    MSB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

    “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

    MSB: Sınırda 8 i FETÖ, 1 i DEAŞ lı olmak üzere 11 kişi yakalandı #1


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