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    MSB: Sınırda4'ü terör örgüt üyesi 6 kişi yakalandı

    Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4'ü terör örgüt üyesi 6 kişi hudut birliklerince yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:59
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    MSB: Sınırda4'ü terör örgüt üyesi 6 kişi yakalandı

    MSB: Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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