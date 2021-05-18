Milli Savunma Bakanlığı, PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da duyurduğu terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürülme anını paylaştı.

Sofi Nurettin, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE UZANTISI

Bakanlığın paylaşımında, "INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.” denildi.

"HANGİ DELİĞE GİRERLERSE GİRSİNLER, RAHAT YOK"

“Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok.” denilen açıklamanın devamında “Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler. Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım.” ifadelerine yer verildi.

MSB, Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilme anını paylaştı VİDEO





ÖZEL EKİP KURULDU

Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları sırasında TSK’ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Sofi Nurettin, örgüt için hezimete dönüşen harekâtlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürütüyordu.

İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, Sofi Nurettin’in Suriye’den ayrıldığı kanaatine vardı ve bunun üzerine, Sofi Nurettin’in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu.

GİZLİ TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği, MİT’in Irak’taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi.

MİT’in Irak’taki yerel ağı ayrıca, Sofi Nurettin’in, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altını çizerek, Sofi Nurettin’in öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

ÖLDÜRÜLÜNCE, DİĞER TERÖRİSTLER DE TESLİM OLMAYA BAŞLADI

Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı.

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu; Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını ancak örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini söyleyerek, böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını dile getirdi.

BİRÇOK TERÖR SALDIRISINI YÖNETTİ

2009 yılında, halihazırda Murat Karayılan’ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG’nin başına getirilen Sofi Nurettin, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda kanlı terör saldırısını yönetmişti.

GARA'DA 13 VATANDAŞIN ŞEHİT EDİLME TALİMATINI VERDİ

Ayrıca, Sofi Nurettin, TSK tarafından Gare alanında Şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi emrini verdi.

EN ÜST DÜZEYDEKİ TERÖRİST

Güvenlik kaynakları, Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin'in, bugüne kadar örgütün silahlı kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belirtmişti.