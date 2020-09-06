Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde ise 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk askerinin, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

SON 10 GÜNDE 91 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

MSB: Son 10 günde 91 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

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