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- MSB: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin son rakamları paylaştı.
- AA
- 07.10.2020 - 16:39
Türkiye, terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların son bilançosunu paylaştı.
Son 24 saatte 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilirken, bu sayı son 10 gün için 147 olarak kaydedildi.
SON 10 GÜNDE 147 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."