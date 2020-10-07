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    MSB: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin son rakamları paylaştı.
    • AA
    • 07.10.2020 - 16:39
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    MSB: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların son bilançosunu paylaştı.

    Son 24 saatte 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilirken, bu sayı son 10 gün için 147 olarak kaydedildi.

    SON 10 GÜNDE 147 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

    MSB: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi #1

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