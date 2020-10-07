MSB: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin son rakamları paylaştı.

Türkiye, terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların son bilançosunu paylaştı.

Son 24 saatte 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilirken, bu sayı son 10 gün için 147 olarak kaydedildi.

SON 10 GÜNDE 147 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."