Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yer alan 20 bin 612 FETÖ'cü personelin ihraç edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktop açıklamalarında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

20 BİN 612 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

Aktop, FETÖ ile mücadelenin kurumlarla koordineli olarak; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 20 bin 612 personel ihraç edilmiş, 3 bin 560 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. FETÖ’den temizlendikçe güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, MSÜ Kara Harp Okulu'nda Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 04 Aralık’da mezun olan, 1723 teğmenin Kara Kuvvetleri saflarına katılmasıyla daha da güçlenmiştir."

Aktop, hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edildiğini de bildirerek "Bu kapsamda, son bir ay içerisinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 367 şahıs yakalanmış, 40 bin 160 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 25’i FETÖ olmak üzere 39’unun terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

MSB: Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

SON BİR AYDA 58 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlere karşı süren operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Son bir ayda yurt içinde 5’i büyük, 20’si orta çaplı, yurt dışında 2’si büyük, 1’i orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon icra edilmiş, 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz."