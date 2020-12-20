MSB: Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon gerçekleştirilirken, 75 terörist etkisiz hâle getirildi.

34 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKAYI ELE VERDİ

Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 233 şüpheli yakalanırken, 34 bin 898 şüpheli hududu geçemeden engellendi.

Yakalanan şüpheli şahıslar arasında 17’si FETÖ olmak üzere toplam 34’ünün terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

SURİYE HAREKAT ALANLARINDA 177 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye harekât alanlarında ise son bir ay içerisinde 29’u DEAŞ’lı olmak üzere 177 terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan haftalık bilgilendirmede ayrıca 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 699 personelin ihraç edildiği 3 bin 539 personel hakkında idari sürecin devam ettiği aktarıldı.