MSB, Suriye Bab'taki terör hedeflerini vurduğunu bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde füzeli saldırılarının ardından, belirlenen terör hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.

Terör örgütü PKK/YPG Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirdiği füzeli saldırısının ardından 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

MSB, terör örgütünün füzeli saldırılarının ardından, belirlenen terör hedeflerinin, obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğunu bildirdi.

TERÖR HEDEFLERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE VURULDU

Açıklamada, "Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.