Euro
10.1016
-0.05%
Dolar
8.523
0.04%
Altın
494.51
0.06%
Borsa
1.432
1.27%
Bitcoin
344.321
2.88%
EXEN Coin
23.45
-2.41%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    MSB, Suriye Bab'taki terör hedeflerini vurduğunu bildirdi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde füzeli saldırılarının ardından, belirlenen terör hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.
    • AA
    • 05.08.2021 - 23:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB, Suriye Bab'taki terör hedeflerini vurduğunu bildirdi

    Terör örgütü PKK/YPG Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirdiği füzeli saldırısının ardından 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

    MSB, terör örgütünün füzeli saldırılarının ardından, belirlenen terör hedeflerinin, obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğunu bildirdi.

    TERÖR HEDEFLERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE VURULDU

    Açıklamada, "Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

    MSB, Suriye Bab taki terör hedeflerini vurduğunu bildirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir