MSB: Suriye sınırında 11 kişi yakalandı

MSB, Suriye sınırında yakalanan 11 kişiden birinin DEAŞ mensubu olduğunu duyurdu.

Son dönemde gündemde hararetle tartışılan mülteci sorununa karşı sınır güvenliğindeki adımlar her geçen gün daha da artırılıyor.

Bu kapsamda denetimler de sonuç veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hudut Kartalları'nın. faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

11 kişi yakalandı

Bakanlık Suriye sınırında 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

Açılamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.