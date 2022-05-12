Petrol
106.16
-1.26%
Euro
16.07
-0.39%
Dolar
15.37
0.48%
Altın
910.83
-0.09%
Borsa
2398
-2.29%
Bitcoin
449.250
-9.74%
BTXN Coin
12.95
-3.35%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    MSB: Suriye sınırında 11 kişi yakalandı

    MSB, Suriye sınırında yakalanan 11 kişiden birinin DEAŞ mensubu olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Suriye sınırında 11 kişi yakalandı

    Son dönemde gündemde hararetle tartışılan mülteci sorununa karşı sınır güvenliğindeki adımlar her geçen gün daha da artırılıyor.

    Bu kapsamda denetimler de sonuç veriyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hudut Kartalları'nın. faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

    11 kişi yakalandı

    Bakanlık Suriye sınırında 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

    Açılamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

    MSB: Suriye sınırında 11 kişi yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Diyarbakır’da önce erkekler sonra kadınlar kavga etti
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da önce erkekler sonra kadınlar kavga etti

    Adana’da gözüne kestirdiği otomobili çaldı, hırsızlığı hatırlamadı
    3. Sayfa

    Adana’da gözüne kestirdiği otomobili çaldı, hırsızlığı hatırlamadı

    Görüş Bildir