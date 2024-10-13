Son dakika! MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, terör örgütleri ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda, terörü tamamen temizlemek için yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin detayları paylaştı.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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Öznur Kaya
Editor