Son dakika! MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Kahraman Mehmetçik, terör örgütleri ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda, terörü tamamen temizlemek için yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin detayları paylaştı.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: