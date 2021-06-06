MSB: Suriye ve Irak'tan ülkeye girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Suriye ve Irak’tan ülkeye girmeye çalışan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi.

Terör ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Sınırlarımızda görevlerini icra eden hudut birlikleri, yasa dışı yollar ile ülkeye girmeye çalışan şahıslara göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 9 kişinin hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile bu şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütÜne mensup bir terörist olduğu açıklandı.

MSB PAYLAŞIMI

Yapılan açıklamaya MSB tarafından şu ifadeler not düşüldü:

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye ve Irak’tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi."