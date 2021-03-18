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    MSB: Suriye'den atılan roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür

    MSB: Suriye'den atılan roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür

    MSB: Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamıştır.
    • AA
    • 18.03.2021 - 23:14
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 23:24
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    Mili Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Kilis'e düşen roketlerle ilgili açıklama geldi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamıştır.

    "BELİRLENEN HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINMIŞTIR

    Rusya Federasyonu'na ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmış, birliklerimiz ikaz edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    MSB: Suriye den atılan roketler Kilis te boş araziye düşmüştür #1

    YARALANAN OLMADI

    Kilis'in Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düşmüştü.

    Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

    Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

    Kilis'e 2 roket düştü İZLE

    MSB: Suriye den atılan roketler Kilis te boş araziye düşmüştür #2

    MSB: Suriye den atılan roketler Kilis te boş araziye düşmüştür #3

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