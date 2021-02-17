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- MSB: Suriye’den Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı
MSB: Suriye’den Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı
Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartalları, Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı.
- AA
- 17.02.2021 - 10:14
- Güncelleme : 17.02.2021 - 10:56
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
RUS UYRUKLU KADININ DEAŞ MENBUSU OLMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
"Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."