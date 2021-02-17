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    MSB: Suriye’den Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

    Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartalları, Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı.
    • AA
    • 17.02.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 10:56
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    MSB: Suriye’den Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    RUS UYRUKLU KADININ DEAŞ MENBUSU OLMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    "Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."

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