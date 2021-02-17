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MSB: Suriye’den Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

MSB: Suriye’den Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartalları, Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı.