MSB: Suriye'nin kuzeyinde 6 terör hedefi imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen operasyonda, petrol tesisi ve sorumlu teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 hedefin vurulduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin bölücü terör örgütüne karşı yurt içinde ve yurt dışında operasyonları aralıksız devam ediyor.

Suriye'den geldikleri tespit edilen 2 teröristin Ankara'da düzenlediği terör saldırısının ardından güvenlik güçleri, art arda operasyonlar gerçekleştiriyor.

Bölgedeki hedefler arasında, ABD'nin terör örgütüne hibe ettiği ve kısmen korudğu petrol kuyuları da var.

6 hedef daha vuruldu

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, bu gece gerçekleştirilen operasyonla ilgili şu paylaşımda bulundu: