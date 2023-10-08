MSB: Suriye'nin kuzeyinde 6 terör hedefi imha edildi

Türkiye'nin bölücü terör örgütüne karşı yurt içinde ve yurt dışında operasyonları aralıksız devam ediyor.
Suriye'den geldikleri tespit edilen 2 teröristin Ankara'da düzenlediği terör saldırısının ardından güvenlik güçleri, art arda operasyonlar gerçekleştiriyor.
Bölgedeki hedefler arasında, ABD'nin terör örgütüne hibe ettiği ve kısmen korudğu petrol kuyuları da var.
6 hedef daha vuruldu
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, bu gece gerçekleştirilen operasyonla ilgili şu paylaşımda bulundu:
Milletimizin desteği ve cesaretin gücüyle terörist hedeflerini yok etmeye devam!
Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00’de hava hareketleri icra edilmiş, icra edile hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir.
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