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MSB: Tahıl yüklü gemi Lübnan’a gitmek için yola çıkacak

MSB: Tahıl yüklü gemi Lübnan’a gitmek için yola çıkacak

MSB: "Müşterek denetleme timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak."