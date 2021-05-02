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MSB: Terör örgütü PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı" denildi.
- İHA
- 02.05.2021 - 13:11
- Güncelleme : 02.05.2021 - 13:27
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı."
Terör örgütü PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı ViDEO