MSB: Terör örgütü PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı."

Terör örgütü PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı ViDEO

