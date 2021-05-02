Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
472.003
-0.83%
EXEN Coin
27.69
-1.77%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    MSB: Terör örgütü PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı" denildi.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 13:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Terör örgütü PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı."

    Terör örgütü PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı ViDEO

    MSB: Terör örgütü PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir